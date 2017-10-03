На центральную часть России надвигается ураган «Мария»

Синоптики предупредили о том, что на центральную часть страны надвигается ураган «Мария», практически стерший с земли Пуэрто-Рико. Особенно ненастье будет ощутимо 3-4 октября.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, уже в ближайшее время на центральную часть России станет оказывать влияние циклон, «питающийся» от знаменитого урагана «Мария», бушевавшего раньше в Карибском море. 3 и 4 октября влияние стихии доберется и до Москвы. В эти дни в столице ожидаются дожди, хотя при этом несколько потеплеет.

В целом в ближайшее время дневная температура поднимется до +13. Ночные температуры также поползут вверх, передает «Российская газета». К 7-8 октября потеплеет до +8…+13.

По материалам Дни.ру, Российская газета