Мультиплексу быть

Переход на цифровое вещание в России переносили несколько раз, но похоже переходный период подходит к концу. 11 февраля 2019 года на всей территории региона произойдет отключение аналогового эфирного телевидения федеральных каналов. Их заменит телевидение высокой четкости, для приема цифрового сигнала необходимо перенастроить свои телевизоры или приобрести специальные приставки. И здесь важно не попасться на удочку мошенников, которые ходят по домам и предлагают приставки втридорого.