Кто они, современные нефтяники?

Традиционно в первое воскресенье сентября отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Это праздник всех, кто связал свою судьбу с нелегкой профессией геологов, буровиков, разработчиков, переработчиков, строителей, транспортников, технологов и множеством других нефтяных и газовых специальностей. Чтобы узнать больше об особенностях работы нефтяников, в преддверии знаменательной даты наша съемочная группа отправилась в Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию, где встретилась с одним из ее работников.