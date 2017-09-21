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22:05, 21 Сен 2017
День города — новости Рязани 21.09.17
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Когда нет бульвара и пути обхода
Когда нет бульвара и пути обхода
Как вынуждены рязанцы переходить дорогу у ТЮЗа?
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