Администрация города объявила о старте проекта «Октябрь, перезагрузка». Планируется ремонт и перепланировка здания, а также благоустройство прилегающей территории. Подробнее смотрите в информационной программе «День Города».



Кинотеатр «Октябрь» ждет глобальная реконструкция 1 из 2