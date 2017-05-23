Администрация города объявила о старте проекта «Октябрь, перезагрузка». Планируется ремонт и перепланировка здания, а также благоустройство прилегающей территории. Подробнее смотрите в информационной программе «День Города».
Кинотеатр «Октябрь» ждет глобальная реконструкция
Администрация города объявила о старте проекта «Октябрь, перезагрузка». Планируется ремонт и перепланировка здания, а также благоустройство прилегающей территории. Подробнее смотрите в информационной программе «День Города».
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