Кандидаты голосуют

Первым в Единый день голосования на избирательный участок пришёл лидер Рязанского отделения КПРФ — Владимир Федоткин. Он призвал Рязанцев, прийти на участки для голосования, и «отдать свой голос за тех, кто ближе по духу».

Александр Шерин (ЛДПР) появился на избирательном участке с семьёй в школе № 6. Его дочери помогли ему опустить бюллетень для голосования в урну. Александр надеется, что второго тура не будет, и чтобы всё решилось уже в ближайшие дни.

Исполняющий обязанности Губернатора Рязанской области Николай Любимов тоже проголосовал с супругой Оксаной Любимовой. Они вместе сделали свой выбор в гимназии № 4, где расположен избирательный участок. Оксана и Николай признались журналистам, что для них это волнительно. Николай Викторович подчеркнул, что эти выборы были открытыми, честными и справедливыми. Николай Любимов также призвал всех граждан Рязанской области прийти на участки и проголосовать.