Изменения в городском транспорте с 1 января 2017 года

Проезд в Рязанских автобусах, троллейбусах и маршрутках подорожал до 19 рублей

С 1 января 2017 года изменился маршрут 17 троллейбуса

В Рязани изменится путь следования троллейбуса №17. Постановление администрации о внесении корректировок в маршрут опубликовано в субботу, 31 декабря.

Вместо конечной на площади Театральной, троллейбус будет проходить по улице Халтурина, в сторону Куйбышевского шоссе. Новой конечной станцией 17 троллейбуса станет завод «Рязцветмет».

Детально маршрут можно увидеть здесь

В Новый год с новыми автобусами

30 декабря глава администрации Рязани Олег Булеков вручил ключи от 10 новых автобусов водителям МУП «Автоколонна 1310».

Новые автобусы автоколонны рассчитаны на работу на газомоторном топливе, что является требованием федерального Правительства; они значительно экологичнее и на порядок дешевле в обслуживании в сравнении с автобусами предыдущего поколения. Помимо этого, машины специально оборудованы для перевозки маломобильных граждан.

По словам начальника управления транспорта Андрея Каплинского, новые автобусы будут работать на 16, 17, 20 маршрутах города. Автобусы рассчитаны на перевозку 106 пассажиров, в том числе инвалидов.

31 маршрутка будет ходить чаще

С Нового года 31 маршрутка будет ходить чаще и уменьшит интервал движения до 7 минут. Интервал сократится за счет увеличения числа подвижного состава с 19 до 27 машин. Маршрут 31 маршрутки проходит через весь город, начиная в Дягилево, через Мервино и центр города, заканчивая свой маршрут в Песочне.

В городе появятся маршрутки «среднего класса»

В 2017 на в городе появятся 64 маршрутки «среднего класса». Они значительно больше тех иномарок, что сейчас выходят на маршрут. Пять машин «среднего класса» выйдут на маршруты 53 и 99, по три-четыре — на 33, 41, 47, 49, 50, 62, 65, 68, 71, 73, 77, 82, 87, 88, 91 и 98.