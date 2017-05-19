Хрустальная болезнь — так в народе называют заболевание, по-научному именующиеся несовершенный остеогенез. Это довольно редкая наследственная болезнь, при которой у развивающегося или растущего ребёнка наблюдается уменьшение костной массы тела, что приводит к повышенной ломкости костей. В тяжёлых случаях этого заболевания ребёнок получает повреждения и переломы ещё в утробе матери. В дальнейшем кости могут ломаться даже от незначительных силовых нагрузок. Несмотря на то, что болезнь довольно редкая в нашем городе таких необычных, «хрустальных» детей немало.