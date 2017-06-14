Губернаторы — на старт

В единый день голосования, который в этом году выпал на 10 сентября, глав регионов будут выбирать в 16 субъектах РФ. В том числе, и в Рязанской области. Политические партии уже приступили к созыву конференций по выдвижению своих кандидатов. Региональное отделение партии «Единая Россия» провело конференцию сегодня одной из первых.

Результаты тайного голосования:

Гусева — 8

Лукьянов — 7

Любимов — 125

Юдин — 7

«Если вы думаете что я не волновался вы ошибаетесь » — Николай Любимов.

Подобные конференции в ближайшее время проведут региональные отделения других партий, представители которых планируют выдвижение кандидатур на пост губернатора Рязанской области.