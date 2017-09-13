Новости
Готов к труду и обороне
Запрещенная стройка идет вовсю
Грамотные учителя
Убежище в Рязани
Лыбедский бульвар
10 сентября прошли выборы губернатора рязанской области
Преступление и наказание
Видео
День города — новости Рязани 13.09.17
День города — новости Рязани 12.09.17
День города — новости Рязани 11.09.17
Городские встречи 11.09.17 Дмитрий Боков
Неделя города — новости Рязани 09.09.17
Городские встречи 09.09.17 Дарья Медведева и Владимир Колесников
Городские встречи 09.09.17 Евгений Московский
Главная
Новости
Видео
АвтоLive
Время жить
Вызов принят
Городские встречи
Город просыпается
Город ждет
Добрые новости
Подзарядка
Стиль дня
День города
Знак качества
Калейдоскоп
Неделя города
О чем молчит время
Русская культура
Человек в городе
22:49, 13 Сен 2017
День города — новости Рязани 13.09.17
21:57, 12 Сен 2017
День города — новости Рязани 12.09.17
22:15, 11 Сен 2017
День города — новости Рязани 11.09.17
Проекты
Все проекты
Архивные проекты
ТВ-программа
Телеканал Городской
Время выхода на партнёрских каналах
О компании
Реклама
Реклама на ТВ
Реклама на сайте
Контакты
Информация
Написать нам
Главная
Новости
Готов к труду и обороне
Готов к труду и обороне
Зачем рязанцам стоит сдавать нормы ГТО.
Категория:
Анонсы
,
Новости
Похожие записи
Анонсы
17:41, 13 Сен 2017
Запрещенная стройка идет вовсю
Анонсы
17:41, 12 Сен 2017
Грамотные учителя
Анонсы
17:41, 12 Сен 2017
Убежище в Рязани