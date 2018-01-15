Главная олимпиада года

На сегодняшний день Всероссийская олимпиада школьников относится к категории самых известных и престижных олимпиад в стране. Ежегодно в ней принимают участие миллионы школьников, а ее победители получают особые льготы при поступлении в российские ВУЗы. 11 января в нашей области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. В этом году испытания будут проводиться по двадцати трем предметам. В понедельник, 15 января, ребята проверили свои знания в области литературы.