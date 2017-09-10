Глава администрации Рязани Олег Булеков проголосовал на выборах Губернатора Рязанской области

10 сентября в день голосования на выборах Губернатора Рязанской области глава администрации города Рязани Олег Булеков проголосовал на избирательном участке № 1013, оборудованном в Детской музыкальной школе № 1 им. Е.Д. Аглинцевой. «С новым Губернатором люди связывают новые надежды на будущее, – поделился Олег Булеков. – Я абсолютно уверен, что для региона оно будет светлым и прекрасным. А для того, чтобы оно таким было, рязанцы должны проявить активность, прийти сегодня на избирательные участки и отдать свой голос за своего Губернатора».