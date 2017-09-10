Ещё не вечер. Путин прокомментировал невысокую явку на выборах

Президент РФ Владимир Путин считает, что до вечера избиратели ещё могут повысить явку на выборах. Такое мнение он выразил после того, как сам проголосовал на избирательном участке в Москве.

— Придут ещё. Ещё не вечер, — сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что на участке немного избирателей.

Также Владимир Путин заверил, что свой выбор сделал осознанно, однако отказался сказать, за кого проголосовал.

Ранее сообщалось, что сегодня по всей России открылись избирательные участки. Выборы разного уровня состоятся в 82 из 85 регионов страны. Жителям 16 субъектов предстоит избрать глав регионов, ещё в шести изберут региональные парламенты.