День 7 мая вошёл в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. И сегодня это праздник работников всех отраслей связи. В 1945 году 7 мая в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим, правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным Днём радио, что позднее было утверждено и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях». Сегодня День радио, праздник работников всех отраслей связи, отмечается не только в России. На постсоветском пространстве его продолжают отмечать 7 мая также в Беларуси, Армении и Киргизии. И, кажется, совсем недавно россиянин Попов и итальянец Маркони пытались преобразовать электромагнитные колебания в человеческую речь, а менее века тому назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами нашей жизни. Современный информационный бум — результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников — всех, кого судьба связала с отраслью связи. И потому, День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков — радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в стране, объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли и души.