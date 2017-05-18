Анонс выпуска программы «День Города» 18.05.2017

Наши корреспонденты подготовили для вас важные и интересные сюжеты.

Сегодня в программе «День Города» вы увидите:

1. В Городской Роще заложили фундамент лучшей больницы в России. Именно так оценивают на настоящий момент специалисты перспективы проекта, реализация которого началась в нынешнем году. Новая больница скорой медицинской помощи вырастет по информации строителей к 2019 году. На стройке побывал сегодня врио губернатора Николай Любимов. Как он оценил масштабы проекта — расскажет Марина Комиссарова.

2. 17 мая Полномочный Представитель Президента в ЦФО Александр Беглов и врио Губернатора Николай Любимов обсудили ход исполнения Майских Указов Президента в Рязанской области. По словам Николая Любимова, ключевым направлением является развитие экономики, в первую очередь за счет привлечения инвестиций.

3. Покупка собственного жилья – процесс довольно сложный, а иногда и длительный, особенно если речь идет о долевом строительстве. Однако те, кто заключил договор даже не подозревали, что все настолько затянется. Сегодня несколько десятков обманутых дольщиков организовали митинг рядом с недостроенным домом, сдачи которого они ожидают уже семь лет.

4. Полторы тысячи рязанцев оштрафовали за парковку на газонах и тротуарах. Общая сумма наложенных с начала года штрафов составила 280 тысяч рублей. О том, где можно и нельзя ставить свой автомобиль, а также чем это грозит владельцу разбиралась Галина Ершова.

5. Праздник Великой победы остался позади, но его отголоски все еще доносятся до участников многочисленных акций, которые были приурочены к этому дню. Так, Общественный совет при УМВД наградил активных Рязанских школьников – участников акции «Спасибо за мирное небо» почётными грамотами.

6. Хрустальная болезнь — так в народе называют заболевание, по-научному именующиеся несовершенный остеогенез. Это довольно редкая наследственная болезнь, при которой у развивающегося или растущего ребёнка наблюдается уменьшение костной массы тела, что приводит к повышенной ломкости костей. В тяжёлых случаях этого заболевания ребёнок получает повреждения и переломы ещё в утробе матери. В дальнейшем кости могут ломаться даже от незначительных силовых нагрузок. Несмотря на то, что болезнь довольно редкая в нашем городе таких необычных, «хрустальных» детей немало.

7. 2017 год в России объявлен Годом экологии. В числе прочего в стране разработаны федеральные проекты по экологическому воспитанию молодежи. Подобные примеры региональных программ уже есть. Так, например, в нашей области сейчас реализуется проект Рязанской нефтеперерабатывающей компании, ориентированный на просвещение школьников.

В год экологии все большее количество людей задумывается о проблемах окружающей среды. В их числе – юные активисты, которые уже вносят свой вполне ощутимый вклад в защиту экологической ситуации региона. Сегодня все они собрались в Детском эколого-биологическом центре, где прошел областной экологический слет. В нем приняли участие старшеклассники из 15-ти регионов Рязанской области, а также активисты Российского движения школьников. На открытии побывала наша съемочная группа.

8. Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Праздник это и для тех, кто с нетерпением ждет возможности увидеть в экспозициях любимых музеев что-то новое, особенное, доселе невиданное.

9. Весной на родину возвращается огромное количество самых разнообразных птиц. Однако в мае этого года все внимание приковано к хищникам, которые не улетали на зимовку. О нашествии сов расскажет Наталья Новикова.

Это и не только, вы увидите сегодня в информационной программе «День Города».