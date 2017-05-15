Наши корреспонденты подготовили для вас важные и интересные сюжеты.
Сегодня в программе «День Города» вы увидите:
1. Под крышей дома своего. Шлакоблочные дома в городе не только не редкость, но порой и угроза.
2. Вперед, только вперед! В Рязани прошел первый полумарафон «Рязанский Кремль».
3. Тише едешь — дальше будешь. Девушка, недавно получившая права, спровоцировала серьезную аварию в центре города.
4. Любовь зла, а Рязанцам грозят разводы. На Набережной у Кремля спилили замки влюбленных.
Это и не только, вы увидите сегодня в информационной программе «День Города».
Анонс выпуска программы «День Города» 15.05.2017
Наши корреспонденты подготовили для вас важные и интересные сюжеты.
Категория: Новости