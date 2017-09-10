Александра Перехватова проголосовала на выборах

Кандидат на пост Губернатора Рязанской области от Партии Роста Александра Перехватова проголосовала в школе № 69. После голосования Александра Перехватова поделилась с журналистами, что погоду на выборы она «заказывает» и считает, выборы — праздником. Также Перехватова рассказала, при проведении серьёзных мероприятий, её погода никогда не подводит. Кандидат отметила, что избирательная компания прошла «на законодательном поле», и ей есть с чем сравнивать, потому что это уже восьмые выборы в её жизни. К другим кандидатам у Александры Перехватовой вопросов не осталось.