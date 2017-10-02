А будет ли тепло?

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства городской администрации, по состоянию на 2 октября в Рязани к отоплению подключено 79% многоквартирных домов и около 97% муниципальных объектов социальной сферы. Однако жители некоторых домов уже начали переживать – обещанные пуски отопления постоянно откладываются. А учитывая то, что на протяжении нескольких лет в доме на улице 4-а линия отопление дают гораздо позже установленных сроков, опасения жителей этого дома становятся понятны.