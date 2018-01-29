2018 – Год культуры безопасности

МЧС России в условиях развития современного мира и новых рисков уделяет большое внимание проведению комплексной работы по предупреждению и профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышению культуры безопасности жизнедеятельности населения. Именно поэтому 2018 год объявлен Годом культуры безопасности. Для Рязани он начался с приезда Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова.